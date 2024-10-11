С начала недели РФ снова атакует на Херсонском направлении – ВСУ отразили 29 штурмов

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

С начала недели россияне возобновили атаки на Приднепровском направлении – в Херсонской области защитники отбили 29 штурмов оккупантов, сообщили Силы обороны юга.

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За прошедшие сутки под российским огнем и авиаударами оказался Херсон и еще 13 населенных пунктов области – трое раненых, поврежден объект критической инфраструктуры, автоцентр, заправочная станция, троллейбус, грузовик, автомобили "скорых", частные машины, четыре многоэтажки и пять частных домов.

За минувшие сутки военные зафиксировали пять российских штурмов на Херсонском и два на Запорожском направлениях.

В целом на юге захватчики продолжают артиллерийские обстрелы, совершают авиационные удары, используют ударные дроны разных типов и ведут аэроразведку, отметили в Силах обороны.

За 10 октября оккупанты применили 318 FPV-дронов, в том числе три "Ланцета", а также сбросили с беспилотника 428 осколочных боеприпасов, добавили в сообщении.

Военные назвали такие потери РФ на юге за сутки: 59 оккупантов, шесть единиц автотехники шесть гаубиц (в частности "Рапира" и "Мста-Б"), три миномета, четыре беспилотника (три ZALA, один Supercam), камера слежения, три мотоцикла, две лодки.

Также защитники уничтожили шесть "шахедов" и поразили два блиндажа, пять мест хранения боеприпасов, место взлета беспилотников, наблюдательный пункт и огневую позицию оккупантов, подытожили Силы обороны.