С начала недели РФ снова атакует на Херсонском направлении – ВСУ отразили 29 штурмов
С начала недели россияне возобновили атаки на Приднепровском направлении – в Херсонской области защитники отбили 29 штурмов оккупантов, сообщили Силы обороны юга.
За прошедшие сутки под российским огнем и авиаударами оказался Херсон и еще 13 населенных пунктов области – трое раненых, поврежден объект критической инфраструктуры, автоцентр, заправочная станция, троллейбус, грузовик, автомобили "скорых", частные машины, четыре многоэтажки и пять частных домов.
За минувшие сутки военные зафиксировали пять российских штурмов на Херсонском и два на Запорожском направлениях.
В целом на юге захватчики продолжают артиллерийские обстрелы, совершают авиационные удары, используют ударные дроны разных типов и ведут аэроразведку, отметили в Силах обороны.
За 10 октября оккупанты применили 318 FPV-дронов, в том числе три "Ланцета", а также сбросили с беспилотника 428 осколочных боеприпасов, добавили в сообщении.
Военные назвали такие потери РФ на юге за сутки: 59 оккупантов, шесть единиц автотехники шесть гаубиц (в частности "Рапира" и "Мста-Б"), три миномета, четыре беспилотника (три ZALA, один Supercam), камера слежения, три мотоцикла, две лодки.
Также защитники уничтожили шесть "шахедов" и поразили два блиндажа, пять мест хранения боеприпасов, место взлета беспилотников, наблюдательный пункт и огневую позицию оккупантов, подытожили Силы обороны.
- 5 октября спикер Сил обороны юга сообщил, что россияне готовят новые штурмовые группы захватчиков на Ореховском направлении в Запорожской области – за "несколько дней" оккупанты могут активизировать новые штурмовые действия там.
- 7 октября оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по центральному району Херсона – 20 пострадавших, уничтожена школа, поврежден детский сад и жилые дома.