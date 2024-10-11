З початку тижня росіяни знову атакують на Херсонському напрямку – Сили оборони відбили 29 штурмів

На півдні загарбники продовжують артилерійські обстріли, здійснюють авіаційні удари, використовують ударні дрони різних типів та ведуть аеророзвідку

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

З початку тижня росіяни відновили атаки на Придніпровському напрямку – у Херсонській області захисники відбили 29 штурмів окупантів, повідомили Сили оборони півдня.

Минулої доби під російським вогнем та авіаударами опинився Херсон та ще 13 населених пунктів області – троє поранених, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, автоцентр, заправну станцію, тролейбус, вантажівку, автівки "швидких", приватні машини, чотири багатоповерхівки та п'ять приватних будинків.

За минулу добу військові зафіксували п'ять російських штурмів на Херсонському та два на Запорізькому напрямках.

Загалом на півдні загарбники продовжують артилерійські обстріли, здійснюють авіаційні удари, використовують ударні дрони різних типів та ведуть аеророзвідку, зазначили в Силах оборони.

За 10 жовтня окупанти застосували 318 FPV-дронів, зокрема три "Ланцети", а також скинули з безпілотника 428 осколкових боєприпасів, додали у повідомленні.

Військові назвали такі втрати РФ на півдні за добу: 59 окупантів, шість одиниць автотехніки шість гаубиць (зокрема "Рапіра" та "Мста-Б"), три міномети, чотири безпілотники (три ZALA, один Supercam), камера стеження, три мотоцикли, два човни.

Також захисники знищили шість "шахедів" та уразили два бліндажі, п'ять місць зберігання боєприпасів, місце зльоту безпілотників, спостережний пункт та вогневу позицію окупантів, підсумували Сили оборони.