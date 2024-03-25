С начала большой войны украинская ПВО сбила более 2000 российских ракет – Минобороны

Украинская ПВО сбила более 2000 крылатых и баллистических ракет РФ, но все еще нужно больше систем обороны, заявили в Минобороны

Иллюстративное фото: EPA / KCNA

С начала полномасштабного вторжения украинские Силы противовоздушной обороны сбили более 2000 крылатых и баллистических ракет России. Об этом сообщило Министерство обороны.

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В ведомстве отметили, что это результат "титанической работы" украинских защитников и что современные системы ПВО, предоставленные партнерами, спасли тысячи жизней.

"Однако Украине все еще нужно больше систем ПВО, чтобы оградить наш народ от российского террора. Потому что гражданская инфраструктура остается основной целью российских ударов", – добавили в Минобороны.

24 марта во время ночной атаки России Силы обороны сбили 18 из 29 запущенных ракет и 25 из 28 ударных беспилотников типа Shahed.

Сегодня утром украинская ПВО сбила две баллистические ракеты, которые россияне запустили на Киев.

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