З початку великої війни українська ППО збила понад 2000 російських ракет – Міноборони

Українська ППО збила більш як 2000 крилатих та балістичних ракет РФ, але досі треба більше систем оборони, заявили в Міноборони

Ілюстративне фото: EPA / KCNA

З початку повномасштабного вторгнення українські Сили протиповітряної оборони збили понад 2000 крилатих та балістичних ракет Росії. Про це повідомило Міністерство оборони.

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У відомстві зазначили, що це результат "титанічної роботи" українських захисників і що сучасні системи ППО, надані партнерами, врятували тисячі життів.

"Проте Україні все ще потрібно більше систем ППО, щоб захистити наш народ від російського терору. Бо цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів", – додали в Міноборони.

24 березня під час нічної атаки Росії Сили оборони збили 18 з 29 запущених ракет і 25 з 28 ударних безпілотників типу Shahed.

Сьогодні вранці українська ППО збила дві балістичні ракети, які росіяни запустили на Київ.

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