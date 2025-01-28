С начала войны православных в Украине стало меньше, греко-католиков больше – опрос

10% опрошенных назвали себя "просто христианами", а 18% не относят себя ни к одной из религий

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С начала войны на востоке Украины доля украинцев, считающих себя православными, уменьшилась. Больше людей стали считать себя греко-католиками, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

С 2014 года количество людей, считающих себя православными, снизилось с 70 до 55%. В то же время, доля греко-католиков увеличилась с 8% до 12%. 10% опрошенных назвали себя "просто христианами", а 18% не относят себя ни к одной религии.

На западе больше православных (67%), на юге — 56%, на востоке — 53%, а на западе только 38%, из которых 40% являются греко-католиками. Здесь также меньше людей, которые определяют себя как просто христиане (6% против 10-15% в других регионах), а также меньше тех, кто не принадлежит к религии.

Кроме того, с возрастом количество православных увеличивается — среди людей старше 60 лет их 61%, а среди младших 25 лет только 41%. У младших также чаще нет религиозной идентификации — от 13% среди пожилых до 33% среди молодежи.

Опрос проведен с 25 по 31 октября 2024 среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет по стратифицированной выборке, отражающей демографическую структуру взрослого населения на начало 2022 года. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,3%, но возможны дополнительные отклонения из-за последствий российской агрессии и эвакуации населения.