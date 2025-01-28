З початку війни православних в Україні стало менше, греко-католиків більше – опитування

10% опитаних назвали себе "просто християнами", а 18% не відносять себе до жодної релігії

Фото: ЕРА/MYKOLA TYS

Від початку війни на сході України частка українців, які вважають себе православними, зменшилася. Натомість більше людей почали вважати себе греко-католиками, про що свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

З 2014 року кількість людей, які вважають себе православними, знизилася з 70% до 55%. Водночас частка греко-католиків збільшилася з 8% до 12%. 10% опитаних назвали себе "просто християнами", а 18% не відносять себе до жодної релігії.

На заході найбільше православних (67%), на півдні — 56%, на сході — 53%, а на заході тільки 38%, з яких 40% є греко-католиками. Тут також менше людей, які визначають себе як "просто християни" (6% проти 10-15% в інших регіонах), а також менше тих, хто не належить до релігії.

Крім того, з віком кількість православних збільшується — серед людей старше 60 років їх 61%, а серед молодших за 25 років лише 41%. Молодші також частіше не мають релігійної ідентифікації — від 13% серед літніх до 33% серед молоді.

Опитування проведене з 25 до 31 жовтня 2024 року серед 2017 респондентів віком від 18 років за стратифікованою вибіркою, що відображає демографічну структуру дорослого населення на початок 2022 року. Теоретична похибка вибірки становить не більше 2,3%, але можливі додаткові відхилення через наслідки російської агресії та евакуацію населення.