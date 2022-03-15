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С начала войны Россия запустила по Украине более 900 ракет – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 06:59
С начала войны Россия запустила по Украине более 900 ракет – Пентагон - Фото
Ракета дальнего действия (Фото - ЕРА)

С начала войны россияне запустили по территории Украины более 900 ракет различных типов и размеров. Об этом сообщает высокопоставленный чиновник Пентагона, передает пресс-служба Минобороны США.

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Он отметил, что российские войска усиливают ведение огня по Мариуполю, Киеву, Харькову, Чернигову и другим населенным пунктам Украины с целью их подчинения, и делают это сейчас с еще большим насилием. При этом огневые удары становятся все более неизбирательными.

По словам чиновника, за последние несколько дней российские силы не добились значительного прогресса: "Почти все достижения России остаются в тупике".

Тем временем, отметил он, украинцы наносят эффективные удары по российской бронетехнике, самолетам, логистике и средствам обеспечения.

Кроме того, сказал представитель Пентагона, несмотря на наличие большего количества самолетов и большое количество вылетов, россияне не добились общего превосходства в воздухе, а Украина эффективно использует зенитно-ракетные комплексы.

Чиновник подчеркнул, что украинские силы также умело используют беспилотные летательные аппараты для самообороны: "Мы считаем, что у них все еще есть значительная часть их запасов".

По словам чиновника, США и союзники связались с высокопоставленными украинскими военными, чтобы оценить их дополнительные потребности в сфере безопасности.

Комментируя удар по Яворовскому полигону, он сказал, что американцев там не было.

  • Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по состоянию на утро 14 марта по территории Украины было нанесено 259 ракетных ударов, выпущено 395 крылатых ракет.

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Оксана Житнюк
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