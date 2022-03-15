С начала войны Россия запустила по Украине более 900 ракет – Пентагон

С начала войны россияне запустили по территории Украины более 900 ракет различных типов и размеров. Об этом сообщает высокопоставленный чиновник Пентагона, передает пресс-служба Минобороны США.

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Он отметил, что российские войска усиливают ведение огня по Мариуполю, Киеву, Харькову, Чернигову и другим населенным пунктам Украины с целью их подчинения, и делают это сейчас с еще большим насилием. При этом огневые удары становятся все более неизбирательными.

По словам чиновника, за последние несколько дней российские силы не добились значительного прогресса: "Почти все достижения России остаются в тупике".

Тем временем, отметил он, украинцы наносят эффективные удары по российской бронетехнике, самолетам, логистике и средствам обеспечения.

Кроме того, сказал представитель Пентагона, несмотря на наличие большего количества самолетов и большое количество вылетов, россияне не добились общего превосходства в воздухе, а Украина эффективно использует зенитно-ракетные комплексы.

Чиновник подчеркнул, что украинские силы также умело используют беспилотные летательные аппараты для самообороны: "Мы считаем, что у них все еще есть значительная часть их запасов".

По словам чиновника, США и союзники связались с высокопоставленными украинскими военными, чтобы оценить их дополнительные потребности в сфере безопасности.

Комментируя удар по Яворовскому полигону, он сказал, что американцев там не было.

Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по состоянию на утро 14 марта по территории Украины было нанесено 259 ракетных ударов, выпущено 395 крылатых ракет.

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Оксана Житнюк

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