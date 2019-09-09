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"С наперсточниками нельзя играть". Полозов о деле моряков

"С наперсточниками нельзя играть". Полозов о деле моряков - Фото
Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 12:43

Координатор группы адвокатов по делу захваченных моряков рассказал о стратегии по их освобождению

Координатор группы адвокатов по делу украинских моряков Николай Полозов заявил, что стратегия по их освобождению из Лефортово и возвращению в Украину была очень простой. Об этом он заявил в интервью Крым. Реалии.

"Стратегия очень простая на самом деле. Я выразил такую позицию, что необходимо сформировать единую команду адвокатов, которые будут работать в единой стратегии, в едином направлении. Это было важно, потому что в таких политических делах в России отсутствует суд как независимый институт власти. Судьи не принимают никакие доказательства защиты, просто существуют для мебели", - отметил Полозов.

Он считает, что их задача – проштамповать те решения, которые приняла исполнительная власть.

"В конечном счете, Кремль, в конечном счете – президент Путин. Мы изначально не хотели устраивать из этого игру в "кошки-мышки" в рамках российской юрисдикции, по российскому Уголовно-процессуальному кодексу. Там невозможно выиграть – с наперсточниками нельзя играть. Это была опора на нормы международного права", - объяснил Полозов.

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владимир путин стратегия Николай Полозов моряки
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