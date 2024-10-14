На одном из направлений в Донецкой области артиллерия бригады "Червона Калина" с первого выстрела уничтожила российскую реактивную систему залпового огня "Град" с полным боекомплектом. Об этом LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Техника оккупантов проводила передислокацию для дальнейших обстрелов украинских позиций, но была замечена аэроразведчиками бригады, отметил он.

"РСЗО "Град" была уничтожена с первого выстрела. После попадания в боекомплект установки произошел мощный взрыв, который не оставил шансов расчету оккупантов", – добавил Музычук.

Также, по его словам, кроме усиления механизированных наступлений, российские захватчики продолжают пробовать наступать с применением небольшого количества бронетехники на разных направлениях.

Так, на прошлой неделе на Покровском направлении в районах ответственности подразделений НГУ было отражено не менее пяти попыток штурмовых действий с применением танков и бронированной техники.

Во взаимодействии со смежными подразделениями, силами пехоты, артиллерии и расчетами FPV-дронов было уничтожено: три танка, пять БМП, багги и БТР.

На Харьковском направлении россияне также пытались атаковать украинские позиции под прикрытием БМП. Там в результате оккупанты потеряли 11 танков и примерно 20 единиц другой бронетехники.

Кураховское направление остается одним из самых горячих на фронте, ежедневно там происходят десятки боестолкновений. 79 бригада уже неоднократно разбивала российские колонны, идущие в наступление на десантников на этом участке фронта.

3 сентября оккупанты пытались штурмовать позиции украинских десантников на Кураховском направлении, двинувшись колонной техники, однако пришлось бежать с поля боя.