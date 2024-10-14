З першого пострілу. На Донеччині знищили РСЗВ окупантів під час передислокації – відео
На одному з напрямків у Донецькій області артилерія бригади "Червона Калина" з першого пострілу знищила російську реактивну систему залпового вогню "Град" із повним боєкомплектом. Про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.
Техніка окупантів проводила передислокацію для подальших обстрілів українських позицій, але була помічена аеророзвідниками бригади, зазначив він.
"РСЗВ "Град" була знищена з першого пострілу. Після влучання в боєкомплект установки відбувся потужний вибух, який не залишив шансів розрахунку окупантів", – додав Музичук.
Також, за його словами, окрім посилення механізованих наступів, російські загарбники продовжують пробувати наступати із застосуванням невеликої кількості бронетехніки на різних напрямках.
Так, протягом минулого тижня на Покровському напрямку у районах відповідальності підрозділів НГУ було відбито щонайменше п’ять спроб штурмових дій із застосуванням танків та броньованої техніки.
У взаємодії із суміжними підрозділами, силами піхоти, артилерії та розрахунками FPV-дронів було знищено: три танки, п’ять БМП, багі та БТР.
На Харківському напрямку росіяни також намагались атакувати українські позиції під прикриттям БМП. Там у результаті окупанти втратили 11 танків і приблизно 20 одиниць іншої бронетехніки.
- Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень. 79 бригада вже неодноразово розбивала російські колони, які йдуть у наступ на десантників на цій ділянці фронту.
- 3 вересня окупанти намагались штурмувати позиції українських десантників на Курахівському напрямку, рушивши колоною техніки, проте довелося тікати з поля бою.