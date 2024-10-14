На одному з напрямків у Донецькій області артилерія бригади "Червона Калина" з першого пострілу знищила російську реактивну систему залпового вогню "Град" із повним боєкомплектом. Про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

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Техніка окупантів проводила передислокацію для подальших обстрілів українських позицій, але була помічена аеророзвідниками бригади, зазначив він.

"РСЗВ "Град" була знищена з першого пострілу. Після влучання в боєкомплект установки відбувся потужний вибух, який не залишив шансів розрахунку окупантів", – додав Музичук.

Також, за його словами, окрім посилення механізованих наступів, російські загарбники продовжують пробувати наступати із застосуванням невеликої кількості бронетехніки на різних напрямках.

Так, протягом минулого тижня на Покровському напрямку у районах відповідальності підрозділів НГУ було відбито щонайменше п’ять спроб штурмових дій із застосуванням танків та броньованої техніки.

У взаємодії із суміжними підрозділами, силами піхоти, артилерії та розрахунками FPV-дронів було знищено: три танки, п’ять БМП, багі та БТР.

На Харківському напрямку росіяни також намагались атакувати українські позиції під прикриттям БМП. Там у результаті окупанти втратили 11 танків і приблизно 20 одиниць іншої бронетехніки.

Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень. 79 бригада вже неодноразово розбивала російські колони, які йдуть у наступ на десантників на цій ділянці фронту.

3 вересня окупанти намагались штурмувати позиції українських десантників на Курахівському напрямку, рушивши колоною техніки, проте довелося тікати з поля бою.