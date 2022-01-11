С Россией слишком часто вступают в диалог и слишком редко проявляют жесткость — посол

С Россией слишком часто вступают в диалог, причем безрезультатно, вместо того, чтобы проявить больше жесткости, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии Reuters. Он призвал Запад не ждать нападения РФ на Украину, чтобы ввести санкции, иначе это может иметь "фатальные последствия" для нашей страны.

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Мельник считает, что новый канцлер Германии Олаф Шольц должен проявить больше лидерства в конфликте между Россией и Украиной и предпринять смелые шаги, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров, а не просто полагаться на диалог.

Также Германия, по мнению посла, должна настаивать на скорейшем вступлении Украины в НАТО и Евросоюз. Он убежден, что ключи к вступлению Украины в Альянс находятся именно в руках Германии, и призвал новую коалицию "не упустить эту историческую возможность укрепить безопасность на европейском континенте".

По его словам, было бы опасно договариваться с Россией об отсрочке или отказе от вступления Украины в НАТО, чтобы предотвратить конфликт.

Ранее Шольц заявлял, что Германия готова ввести санкции против России, но не раньше, чем Кремль начнет новую агрессию. Конфликт должен быть разрешен политическими, а не военными средствами, заявило правительство ФРГ. Вместе с тем Берлин поддерживает позицию НАТО о том, что членство Украины не должно исключаться, хоть и не в ближайшее время.

Мельник сказал, что Западу не следует ждать, пока Кремль решит напасть, чтобы применить дополнительные экономические санкции, поскольку это может иметь "фатальные последствия" для Украины. Он также добавил, что Украина нуждается в немецком оборонительном оружии.

"Ошибки прошлого не должны повторяться. Новое правительство (Германии, – ред.) должно действовать превентивно и уже сегодня принять политическое решение о списании газопровода Северный поток — 2", – сказал посол.

"Сегодня нам нужно личное руководство канцлера Олафа Шольца, чтобы заставить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Это будет лакмусовой бумажкой для новой внешней политики... До сих пор с Россией слишком часто вступали в диалог – увы, безрезультатно — и проявляли недостаточно жесткости", – сказал Мельник.

В мае 2021 года Германия ветировала поставку Украине по каналам НАТО снайперских винтовок и антидроновых систем, но потом частично отозвала запрет.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что допускает возможность остановки проекта Северный поток–2 в зависимости от ситуации на границе Украины.

Советник Шольца готовит его встречу с Путиным. По данным Bild, глава правительства ФРГ рассчитывает на "качественно новый старт" в отношениях Германии и России.

Вадим Ребрина

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