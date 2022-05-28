С точки зрения Путина, Запад давно уже в состоянии войны с Россией – Ходорковский

Западные политики все еще боятся спровоцировать российского диктатора Владимира Путина поставками тяжелого оружия Украине, но Путин и так считает, что Запад находится с Россией в состоянии войны. Такое мнение высказал живущий в эмиграции российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью Bild.

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Комментируя ситуацию с поставками странами Запада тяжелого вооружения Украине, Ходорковский сказал, что "западные политики слишком боятся Путина".

"Они думают, что они все еще не участники войны. И поэтому они считают, что поставка какого-то оружия может привести к эскалации или превратить их в сторону войны", сказал он.

Ходорковский назвал такую позицию "глупой", так как "с точки зрения Путина, западные политики и страны уже давно находятся в состоянии войны с Россией".

"Если украинцам не будет поставлено то оружие, которое им нужно, бои скоро могут снова начаться под Киевом", – сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов Bild о том, почему Россия пытается практиковать на международной арене продовольственный шантаж и другие мафиозные приемы, Ходорковский сказал, что он "ничего другого и не ожидал".

"В российском руководстве открыто говорят: у Украины хорошая земля, и мы просто обязаны ее забрать. Что касается рядовых, то это совершенно явные грабители и мародеры", – заявил бывший российский олигарх.

26 апреля ГУР заявило, что российские военкоматы привлекают людей в армию, предлагая им высокую зарплату и возможность безнаказанного мародерства.

6 мая 2022 года было подтверждено, что Германия передаст Украине самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

15 мая глава МИД Дмитрий Кулеба сказал: Германия уже поняла, что "российские энергоносители – это оружие".

По данным видеомониторинга, российские военные отправили в города России через приграничные почтовые сервисы десятки тонн посылок и даже беспилотник "Орлан".

Сергей Бережной

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