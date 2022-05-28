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С точки зрения Путина, Запад давно уже в состоянии войны с Россией – Ходорковский

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 14:16
С точки зрения Путина, Запад давно уже в состоянии войны с Россией – Ходорковский - Фото
Михаил Ходорковский (Фото - LIGA.net)

Западные политики все еще боятся спровоцировать российского диктатора Владимира Путина поставками тяжелого оружия Украине, но Путин и так считает, что Запад находится с Россией в состоянии войны. Такое мнение высказал живущий в эмиграции российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью Bild

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Комментируя ситуацию с поставками странами Запада тяжелого вооружения Украине, Ходорковский сказал, что "западные политики слишком боятся Путина".

"Они думают, что они все еще не участники войны. И поэтому они считают, что поставка какого-то оружия может привести к эскалации или превратить их в сторону войны", сказал он. 

Ходорковский назвал такую позицию "глупой", так как "с точки зрения Путина, западные политики и страны уже давно находятся в состоянии войны с Россией".

"Если украинцам не будет поставлено то оружие, которое им нужно, бои скоро могут снова начаться под Киевом", – сказал он. 

Отвечая на вопрос журналистов Bild о том, почему Россия пытается практиковать на международной арене продовольственный шантаж и другие мафиозные приемы, Ходорковский сказал, что он "ничего другого и не ожидал".

"В российском руководстве открыто говорят: у Украины хорошая земля, и мы просто обязаны ее забрать. Что касается рядовых, то это совершенно явные грабители и мародеры", – заявил бывший российский олигарх.

  • По данным видеомониторинга, российские военные отправили в города России через приграничные почтовые сервисы десятки тонн посылок и даже беспилотник "Орлан".
Сергей Бережной
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военная помощь Украине Михаил Ходорковский
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