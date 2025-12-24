Садовый о проблемах в самоуправлении: Чувствую свою должность как хождение по лезвию

Мэр Львова отметил, что руководители боятся брать на себя ответственность во время войны, когда решения должны приниматься очень быстро

Андрей Садовый (Фото: пресс-служба Кабмина)

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в местном самоуправлении сейчас сложная ситуация, в некоторых городах оно "в слабой позиции". Однако свою позицию он считает не слабой, а как "хождение по лезвию". Об этом львовский городской голова рассказал в интервью LIGA.net.

Его спросили об отношении к отстранению от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, на что Садовый ответил, что лицо, имеющее российский паспорт, не может работать в органах государственной власти или местного самоуправления.

"В местном самоуправлении сложная ситуация. Во многих городах городских глав нет. Часто правоохранителям нужны показатели, и самоуправление здесь в слабой позиции... Я чувствую свою должность как хождение по лезвию бритвы. Потому что количество проблем чрезвычайно велико. От меня требуют решений", – отметил Садовый.

По его словам, Украина сейчас зарегулирована и забюрократизирована, а любые новации могут трактовать через призму собственного видения законодательства. Во Львове многое удается сделать именно через этот инновационный подход, сказал городской голова.

Для примера он отметил, что получение разрешительной документации на новое современное строительство – это проблема. В проекте Unbroken два этажа центра реабилитации были построены из дерева. При попытке пройти государственную экспертизу пришлось ждать выводов три месяца.

Садовый отметил, что в украинских государственных и городских структурах такого опыта нет. Поэтому пришлось подать документы на частную экспертизу, где все согласовали. Как оказалось, государственные эксперты параллельно работают в частных компаниях, отметил мэр.

"Это абсурд. Во время войны любые решения должны приниматься быстро. И каждый руководитель должен брать на себя ответственность. А у нас руководители боятся. Лучше не сделать, чтобы потом не нести никакой ответственности", – сказал Садовый.