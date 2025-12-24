Садовий про проблеми у самоврядуванні: Відчуваю свою посаду як ходіння по лезу

Мер Львова зазначив, що керівники бояться брати на себе відповідальність у час війни, коли рішення мають ухвалювати дуже швидко

Андрій Садовий (Фото: пресслужба Кабміну)

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що у місцевому самоврядуванні зараз складна ситуація, в деяких містах воно "у слабкій позиції". Однак свою позицію він вважає не слабкою, а як "ходіння по лезу". Про це львівський міський голова розповів в інтерв'ю LIGA.net.

Його запитали про ставлення до усунення з посади мера Одеси Геннадія Труханова, на що Садовий відповів, що особа, яка має російський паспорт, не може працювати в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

"У місцевому самоврядуванні складна ситуація. В багатьох містах міських голів немає. Часто правоохоронцям потрібні показники, і самоврядування тут у слабкій позиції... Я відчуваю свою посаду як ходіння по лезу бритви. Тому що кількість проблем є надзвичайно великою. Від мене вимагають рішень", – зазначив Садовий.

За його словами, Україна наразі зарегульована та забюрократизована, а будь-які новації можуть трактувати через призму власного бачення законодавства. У Львові багато чого вдається зробити саме через цей інноваційний підхід, сказав міський голова.

Для прикладу він зазначив, що отримання дозвільної документації на нове сучасне будівництво – це проблема. В проєкті Unbroken два поверхи центру реабілітації були збудовані з дерева. Під час спроби пройти державну експертизу довелося чекати на висновки три місяці.

Садовий зазначив, що в українських державних та міських структурах такого досвіду немає. Тому довелося подати документи на приватну експертизу, де все погодили. Як виявилося, державні експерти паралельно працюють у приватних компаніях, зазначив мер.

"Це абсурд. У часі війни будь-які рішення мають приймати швидко. І кожен керівник має брати на себе відповідальність. А у нас керівники бояться. Краще не зробити, щоб потім не нести жодної відповідальності", – сказав Садовий.