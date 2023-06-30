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Саммит НАТО в Вильнюсе будет охранять спецназ из Польши. Есть уязвимая зона

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 07:46
Саммит НАТО в Вильнюсе будет охранять спецназ из Польши. Есть уязвимая зона - Фото
Польский спецназ (Фото: twitter/BBN_PL)

Саммит Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июня, будут охранять силы специального назначения из Польши. На следующей неделе они проведут учения в потенциально уязвимой зоне. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши.

Как отмечается, Польша направит в Литву контингент спецназа для защиты саммита НАТО.

"Решение, согласованное президентом Анджеем Дудой, премьер-министром и главой Министерства национальной обороны, также является результатом договоренностей президентов Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве", – сообщил глава польского БНБ Яцек Севьера.

По словам Севьеры, польский военный контингент будет выполнять задачи с использованием средств переброски по воздуху, вертолетов и систем защиты от дронов.

"На следующей неделе он начнет подготовку, выполнив ряд упражнений, в том числе на Сувалкском перешейке и на критической инфраструктуре", – заявил глава БНБ.

СПРАВКА. Сувалкский перешеек — территория вокруг Сувалок, Августова и Сейн, соединяющая страны Балтии с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяющая российскую Калининградскую область и Беларусь. По мнению американских военных, этот регион является одной из наиболее горячих точек в Европе, потенциально уязвимая зона. 
Саммит НАТО в Вильнюсе будет охранять спецназ из Польши. Есть уязвимая зона

Наталья Медведева
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