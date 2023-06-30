Саммит НАТО в Вильнюсе будет охранять спецназ из Польши. Есть уязвимая зона
Саммит Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июня, будут охранять силы специального назначения из Польши. На следующей неделе они проведут учения в потенциально уязвимой зоне. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши.
Как отмечается, Польша направит в Литву контингент спецназа для защиты саммита НАТО.
"Решение, согласованное президентом Анджеем Дудой, премьер-министром и главой Министерства национальной обороны, также является результатом договоренностей президентов Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве", – сообщил глава польского БНБ Яцек Севьера.
По словам Севьеры, польский военный контингент будет выполнять задачи с использованием средств переброски по воздуху, вертолетов и систем защиты от дронов.
"На следующей неделе он начнет подготовку, выполнив ряд упражнений, в том числе на Сувалкском перешейке и на критической инфраструктуре", – заявил глава БНБ.
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