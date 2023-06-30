Саміт НАТО у Вільнюсі охоронятимуть спецпризначенці з Польщі. Є вразлива зона
Саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 червня, охоронятимуть сили спеціального призначення з Польщі. Наступного тижня вони проведуть навчання у потенційно вразливій зоні. Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.
Як зазначається, Польща спрямує до Литви контингент спецпризначенців для захисту саміту НАТО.
"Рішення, узгоджене президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром та головою Міністерства національної оборони, також є результатом домовленостей президентів Польщі та Литви про ширше військове співробітництво", – повідомив голова польського БНБ Яцек Сев'єра.
За словами Сєв'єри, польський військовий контингент виконуватиме завдання з використанням засобів перекидання повітрям, вертольотів та систем захисту від дронів.
"Наступного тижня він розпочне підготовку, виконавши низку вправ, зокрема на Сувальському перешийку та на критичній інфраструктурі", – заявив голова БНБ.
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