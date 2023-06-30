Саміт НАТО у Вільнюсі охоронятимуть спецпризначенці з Польщі. Є вразлива зона

Саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 червня, охоронятимуть сили спеціального призначення з Польщі. Наступного тижня вони проведуть навчання у потенційно вразливій зоні. Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.

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Як зазначається, Польща спрямує до Литви контингент спецпризначенців для захисту саміту НАТО.

"Рішення, узгоджене президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром та головою Міністерства національної оборони, також є результатом домовленостей президентів Польщі та Литви про ширше військове співробітництво", – повідомив голова польського БНБ Яцек Сев'єра.

За словами Сєв'єри, польський військовий контингент виконуватиме завдання з використанням засобів перекидання повітрям, вертольотів та систем захисту від дронів.

"Наступного тижня він розпочне підготовку, виконавши низку вправ, зокрема на Сувальському перешийку та на критичній інфраструктурі", – заявив голова БНБ.

ДОВІДКА. Сувальський перешийок – територія навколо Сувалок, Августова і Сейн, що з'єднує країни Балтії з Польщею та іншими країнами НАТО, а також російську Калінінградську область і Білорусь. На думку американських військових, цей регіон є однією з найгарячіших точок у Європі, потенційно вразлива зона.

Сувальський перешийок – територія навколо Сувалок, Августова і Сейн, що з'єднує країни Балтії з Польщею та іншими країнами НАТО, а також російську Калінінградську область і Білорусь. На думку американських військових, цей регіон є однією з найгарячіших точок у Європі, потенційно вразлива зона.

1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.

Le Monde вважає, що Франція може підтримати вступ України в НАТО, щоб навчити Кремль.

Україна очікує від саміту НАТО на запрошення до Альянсу з "відкритою датою".

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