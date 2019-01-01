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01.01.2019, 00:10

Самое трудное уже позади: новогоднее обращение Порошенко

Самое трудное уже позади: новогоднее обращение Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Украины поздравил соотечественников с Новым годом

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Президент Петр Порошенко поздравил Украину и граждан страны с новым 2019 годом.В своей речи он отметил, что в уходящем году родилась автокефальная Православная церковь Украины и заверил соотечественников в оккупированных Крыму и районах Донбасса, что Украина вернется к ним с миром.

Президент также обратился к украинским моряком, взятым в плен Россией. "Пусть благодарность нашу и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в русском плену", - сказал он.

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Ниже - полный текст праздничного обращения президента.

"Еще мгновение - и летопись 2018 года ляжет в архив украинской истории. А место там для него особенное. Оно - рядом с 1991-м, когда была провозглашена наша государственная самостоятельность.

15 декабря здесь, в Святой Софии, состоялся объединительный собор. Тысячи людей, собравшихся на площади, не стеснялись слез. И это были слезы радости. Родилась, наконец, автокефальная Православная церковь Украины, признанная мировым православием.

Борьба за независимость нашей церкви продолжалась сотни лет и успехом увенчалась только сейчас.

Это - настоящее чудо!

Это - знак Божий, что у нас, украинцев, точно все будет хорошо.

На днях вместе с благой вестью о рождении Спасителя Украина получит долгожданный томос - грамоту от вселенского патриархата. Она документально подтвердит нашу духовную независимость.

Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Это - четкая стратегия, которой мы неуклонно придерживаемся течение последних пяти лет. Мы идем своим путем. Ни обещания манны небесной, ни зерна уныния, ни зелья раздора - ничто не должно развернуть нас назад.

"В единстве сила народа, Боже, нам единство дай", - хотелось бы, чтобы именно эти слова стали лозунгом для следующего года для власти, общества и для каждого гражданина. Тем более, что две тысячи девятнадцатый - это век Акта воссоединения, века нашей соборности.

Мы ничего не хотим больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы. Позвольте от вашего имени прежде всего поздравить украинских воинов. Это они гарантируют нам тишину и покой в ​​эту новогоднюю ночь.

Пусть благодарность нашу и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в русском плену. И раненые среди них - Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях.

Обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. Наша семья непременно воссоединится за столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени.

Дорогие украинцы!

Самое трудное уже прошло, и худшее - тоже позади. Впереди - постепенный рост экономики и восстановления уровня жизни. Это результат нашей общей кропотливой работы.

Главное - в предвыборной гонке не затоптать ростки развития, пророщенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из вас. И тогда мы точно победим.

Желаю всем счастливого Нового года!

Чтобы наша судьба нас не сторонилась!

Слава Украине!"

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Теги: петр порошенко, новый год
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