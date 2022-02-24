Самолет Ан-26 ВКС России разбился в Воронежской области, экипаж погиб
24.02.2022, 21:37
Анимированное изборажение Ан-26 ВКС РФ
Самолет Ан-26 ВКС России разбился в Воронежской области, экипаж погиб. Об этом сообщило росинформагентство ТАСС.
По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-26 ВКС РФ в Воронежской области стал отказ техники.
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