Самолет США начал патрулирование Крыма: Россия его перехватила

Фото: airliners.net

Сегодня, 27 декабря, самолет радио-электронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США вошел в акваторию Черного моря и начал патрулирование в районе временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Український мілітарний портал.

Патрулирование самолет начал в 08:30. Boeing RC-135V имеет позывной "HARK51", его бортовой номер - 64-14841.

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Фото: flightradar24.com

В результате военно-воздушные силы РФ перехватили самолет Boeing RC-135V, сообщает Aircraft Spots, который отслеживает движение самолетов.

"Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российским ВВС над Черным морем возле Крыма", - говорится в сообщении.

Позже уточнили, что самолет США продолжил свое патрулирование.

22 декабря 2018 года сообщалось, что РФ перебросила более десяти российских истребителей Су-27 и Су-30 на аэродром Бельбек под Севастополем.