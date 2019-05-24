Самопомощь получила 15 миллионов от частных лиц - ЧЕСНО

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политическая партия Самопомощь Андрея Садового, который баллотировался в президенты, в первом квартале 2019 года получила от частных лиц рекордные 15 млн грн. Об этом сообщает гражданское движение ЧЕСНО со ссылкой на отчет партии.

Сообщается, что две третьих от частных взносов (10,3 млн грн) партия перевела на счет избирательного фонда Садового.

В частности, Самопомощь получила взносы от семи людей, которые перевели ей более миллиона гривен каждый: соучредитель издания PostEat.ua Михаил Парапан, предприниматели Алина Муравицка и Светлана Гресь, депутат Ивано-Франковского областного совета Богдан Станиславский и его жена Любовь Станиславская, предприниматель Игорь Дидык, Илона Крикунова, юрист Валентин Сингур.

В 2016-2017 годах доля частного финансировании Самопомощи составляла 3%, а 97% - государственные средства. В этом году партия получила от частных лиц 36% своего бюджета.

Ранее Садовый назвал идею президента Владимира Зеленского о референдуме по мирным договоренностям со страной-оккупантом Россией капитуляцией.

Читайте также: "Перемены, так перемены!" Садовый - за досрочные выборы в Раду