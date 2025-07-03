Самусь: США могут приостановить помощь Украине, чтобы заставить Россию вести переговоры

Военная помощь США Украине может быть приостановлена как элемент более широкого плана договоренностей с Россией. Об этом в интервью LIGA.net заявил Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии.

По его словам, приостановление помощи не будет означать немедленного разрыва, но станет политическим инструментом влияния на переговоры между США и Россией.

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"Существует договоренность между Вашингтоном и Москвой, где Трамп говорит: мы приостанавливаем поставки оружия Украине. Это ключевое слово – приостанавливаем. И дальше он достает свою "санкционную дубину" в лице Линдси Грэма, который в последние дни активно делает заявления о санкциях против России", – сказал Самусь.

По его мнению, это могут быть "козыри в рукаве", которые команда президента США Дональда Трампа использует, если увидит, что Россия не садится за стол переговоров, даже несмотря на уступки.

Эксперт отметил, что речь идет о базовом сценарии: помощь, которую сейчас получает Украина, была утверждена еще при администрации бывшего президента Джо Байдена. Трамп не согласовывал и не инициировал новую помощь.

"Все, что у нас есть сейчас, – это то, что было проголосовано при Байдене. Трамп не утвердил никакой новой помощи. Даже $10 млрд по программе USAI до сих пор не зарезервированы. Их еще можно потратить на новые системы – условно, на новые Patriot для Украины. Но если будет политическое решение – все может остановиться", – пояснил Самусь.

Он считает, что российская сторона могла обратиться к Трампу с предложением: дайте нам время до сентября, и тогда мы сядем за стол переговоров на наших условиях.

"Трамп – это тот самый человек, который когда-то сказал президенту Владимиру Зеленскому: через две недели без нашей помощи вы проиграете. В его мире сильные имеют право диктовать условия слабым", – подчеркнул он.

"Вполне возможно, что российский диктатор Владимир Путин сказал Трампу: дай мне время до конца лета. У вас все равно летние каникулы, никто не интересуется Украиной. Я попробую добиться перелома, а в сентябре – сядем за стол переговоров. Но только после того, как ты остановишь поставки, потому что "твои Patriot" мешают мне заставить Украину к миру", – рассказал Самусь.

Эксперт назвал такую схему логичной с точки зрения того, как Трамп мыслит и общается.

"Это гипотеза, но она имеет право на существование. Мы должны увидеть подтверждение от Трампа или его окружения, что это действительно его план – остановить поставки, заставить Россию к миру, а Украину – к уступкам. Если он скажет это открыто, то эта логика станет официальной", – резюмировал Самусь.