Самусь: США можуть призупинити допомогу Україні, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів

За словами експерта, Трамп може призупинити допомогу Україні, щоб вплинути на позицію Росії щодо переговорів

Михайло Самусь (Фото: Суспільне Новини)

Військова допомога США Україні може бути призупинена як елемент ширшого плану домовленостей з Росією. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії.

За його словами, припинення допомоги не означатиме миттєвого розриву, але стане політичним інструментом впливу на переговори між США та Росією.

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"Є домовленість між Вашингтоном та Москвою, де Трамп говорить: ми призупиняємо постачання зброї Україні. Це ключове слово – призупиняємо. І далі він дістає свою "санкційну дубину" у вигляді Ліндсі Грема, який останніми днями активно робить заяви щодо санкцій проти Росії", – сказав Самусь.

На його думку, це можуть бути "карти в рукаві", які команда президента США Дональда Трампа використає, якщо побачить, що Росія не сідає за стіл переговорів, навіть попри поступки.

Експерт зазначив, що йдеться про базовий сценарій: допомога, яку зараз отримує Україна, була затверджена ще за адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Трамп нової допомоги не погоджував і не ініціював.

"Все, що ми зараз маємо, – це те, що було проголосовано за Байдена. Трамп не затвердив жодної нової допомоги. Навіть $10 млрд за програмою USAI досі не законтрактовані. Їх ще можна витратити на нові системи – умовно, на нові Patriot для України. Але якщо буде політичне рішення – усе може зупинитись", – пояснив Самусь.

Він вважає, що російська сторона могла звернутись до Трампа з пропозицією – дайте час до вересня, і тоді ми сядемо за стіл переговорів на наших умовах.

"Трамп – це та сама людина, яка колись казала президенту Володимиру Зеленському: через два тижні без нашої допомоги ви програєте. У його світі сильні мають право диктувати умови слабким", – наголосив він.

"Цілком можливо, що російський диктатор Володимир Путін сказав Трампу: дай мені час до кінця літа. У вас усе одно – літні канікули, ніхто Україною не цікавиться. Я спробую досягти перелому, а у вересні – сідаємо за стіл. Але тільки після того, як ти зупиниш постачання, бо "твої Patriot" мені заважають змусити Україну до миру", – розповів Самусь.

Експерт назвав таку схему логічною з погляду того, як Трамп мислить і комунікує.

"Це гіпотеза, але вона має право на життя. Ми маємо побачити підтвердження від Трампа чи його оточення, що це дійсно його план – зупинити постачання, змусити Росію до миру, а Україну – до поступок. Якщо він це скаже відкрито, то ця логіка стане офіційною", – підсумував Самусь.