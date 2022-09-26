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Санду пригрозила лишением гражданства за участие в войне за РФ и упомянула ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 10:54
Санду пригрозила лишением гражданства за участие в войне за РФ и упомянула ядерное оружие - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет лишать гражданства жителей страны, которые участвуют в войне России против Украины на стороне агрессора. Об этом она сообщила по итогам заседания Высшего совета безопасности.

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По ее словам, граждане Молдовы, которые будут участвовать в войне России против Украины на стороне оккупантов, могут быть лишены гражданства. 

Также она отметила, что в настоящее время риск применения ядерного оружия "маловероятен, но не невозможен".

Санду заявила, что правительство получило рекомендацию совбеза проверить степень готовности учреждений и населения к преодолению последствий возможных ядерных катастроф.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Молдова майя санду
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