Санду пригрозила лишением гражданства за участие в войне за РФ и упомянула ядерное оружие
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет лишать гражданства жителей страны, которые участвуют в войне России против Украины на стороне агрессора. Об этом она сообщила по итогам заседания Высшего совета безопасности.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, граждане Молдовы, которые будут участвовать в войне России против Украины на стороне оккупантов, могут быть лишены гражданства.
Также она отметила, что в настоящее время риск применения ядерного оружия "маловероятен, но не невозможен".
Санду заявила, что правительство получило рекомендацию совбеза проверить степень готовности учреждений и населения к преодолению последствий возможных ядерных катастроф.
- 18 мая президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия должна вывести войска из Приднестровья, поскольку их присутствие нарушает независимость Молдовы.
- 14 июля Санду завила, что назрело перевооружение армии Молдовы современным вооружением на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов".
- 31 августа Санду призвала избирателей не поддаваться на политические манипуляции, которыми занимаются Москва и пророссийские политики Тирасполя и Кишинева.
Читайте также: Украина, Молдова и Румыния создают новый трехсторонний формат
Комментарии