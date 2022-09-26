Санду пригрозила лишением гражданства за участие в войне за РФ и упомянула ядерное оружие

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет лишать гражданства жителей страны, которые участвуют в войне России против Украины на стороне агрессора. Об этом она сообщила по итогам заседания Высшего совета безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, граждане Молдовы, которые будут участвовать в войне России против Украины на стороне оккупантов, могут быть лишены гражданства.

Также она отметила, что в настоящее время риск применения ядерного оружия "маловероятен, но не невозможен".

Санду заявила, что правительство получило рекомендацию совбеза проверить степень готовности учреждений и населения к преодолению последствий возможных ядерных катастроф.

18 мая президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия должна вывести войска из Приднестровья, поскольку их присутствие нарушает независимость Молдовы.

14 июля Санду завила, что назрело перевооружение армии Молдовы современным вооружением на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов".

31 августа Санду призвала избирателей не поддаваться на политические манипуляции, которыми занимаются Москва и пророссийские политики Тирасполя и Кишинева.

Читайте также: Украина, Молдова и Румыния создают новый трехсторонний формат

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.