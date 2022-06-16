Санкции, оружие, кандидатство в Евросоюз, блокада портов: Кулеба об итогах переговоров

Глава МИД Дмитрий Кулеба подвел в Facebook итоги сегодняшних переговоров в Мариинском дворце.

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В переговорах с президентом Владимиром Зеленским участвовали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Кулеба написал, что это был "продолжительный и подробный разговор", и перечислил его основные результаты.

Санкции. Лидеры получили "санкционные" наработки группы Ермака-Макфола. Они признали, что некоторые лидеры в Европе чувствуют "усталость от санкций", но лично они готовы двигаться дальше.

Оружие. Кулеба написал, что "были некоторые новые полезные объявления", что Зеленский "объяснил, почему нужно больше и чаще", и что "гости его услышали".

Кандидатство в ЕС. Министр считает, что мы сегодня ближе к получению статуса страны-кандидата, но еще не все препятствия преодолены.

Зерно и снятие блокады портов. Кулеба отмечает: все согласны, что доверять России нельзя, нужно работать через ООН и иметь четкие гарантии. Одновременно с попытками преодоления блокады будут расширяться другие направления экспорта зерна.

Министр также подчеркивает, что в ходе переговоров не было никакого давления союзников на Украину. "За последнее время президент и дипломатическая команда дали достаточно оснований убедиться, что мы не те, кого можно заставить, склонить, зажать или развести", – написал Кулеба.

Он также пошутил насчет своего уникального "достижения" – "принять участие в саммите в одном кроксе и с двумя костылями".

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Сергей Бережной

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