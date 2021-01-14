Санкции против Дубинского и ко не испортили отношения Украины и США – Кулеба
Санкции Минфина США, введенные против ряда граждан Украины, в частности нардепа от Слуги народа Александра Дубинского, не ухудшили отношения между странами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
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"Что касается кого-то напряжения в двухсторонних отношениях (с Соединенным штатами – ред.), то нет, мы его не чувствуем. Нет никаких оснований, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, этого нет и этого никогда не будет", – сказал Кулеба.
По его словам, США во всех коммуникациях по этому вопросу отмечают, что имеют основания подозревать указанных лиц в действиях в интересах России. Он отметил, что об этом важно говорить, так как нельзя допустить, чтобы в информационном пространстве и в общественном мнении Соединенных Штатов формировалась мнение, что это делали украинцы от имени государства.
- 11 января Минфин США ввел санкции против Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы. Нардеп заявил, что никогда этого не делал и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Twitter, что ОП сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США.
- По словам президента Владимира Зеленского, власть сделает все, чтобы те, кто вмешивался в выборы в США, были привлечены к ответственности, независимо от партийной принадлежности.
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