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Санкции против Дубинского. Зеленский обещает принять меры "не взирая на партии"

13.01.2021, 22:59
Санкции против Дубинского. Зеленский обещает принять меры
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Власть Украины сделает все, чтобы те, кто вмешивался в выборы в США, были привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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У Зеленского уточнили, что сделают все, что в их силах, чтобы привлекать к ответственности, независимо от партийной принадлежности.

О конкретных шагах в этом направлении в ОП пообещали сообщить в ближайшее время.

Скриншот сайта Офиса президента

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Наталия Медведева
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