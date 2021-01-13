Санкции против Дубинского. Зеленский обещает принять меры "не взирая на партии"
13.01.2021, 22:59
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Власть Украины сделает все, чтобы те, кто вмешивался в выборы в США, были привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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У Зеленского уточнили, что сделают все, что в их силах, чтобы привлекать к ответственности, независимо от партийной принадлежности.
О конкретных шагах в этом направлении в ОП пообещали сообщить в ближайшее время.
- 11 января 2021-го США ввели санкции против депутата от Слуги народа Александра Дубинского и медиа-ресурсов депутата Андрея Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Деркача назвали "российским агентом". Дубинский заявил, что США пользуются "лживыми доносами" ЦПК.
- Подоляк заявил ,что Зеленский и его офис не будут комментировать санкции против Дубинского.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Twitter, что ОП сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США.
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