Санкции против Дубинского. Зеленский обещает принять меры "не взирая на партии"

Власть Украины сделает все, чтобы те, кто вмешивался в выборы в США, были привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У Зеленского уточнили, что сделают все, что в их силах, чтобы привлекать к ответственности, независимо от партийной принадлежности.

О конкретных шагах в этом направлении в ОП пообещали сообщить в ближайшее время.

Читайте также: Тема дня | США догоняют группу Деркача. А Владимиру Зеленскому придется ответить за Дубинского

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.