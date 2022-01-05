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Санкции против России должны быть в долларе и евро – конгрессмен США

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 15:09
Санкции против России должны быть в долларе и евро – конгрессмен США - Фото
Майкл Вальц (Фото – EPA)

Конгрессмен-республиканец, член Палаты представителей США от Флориды Майкл Вальц считает, что эффективность санкций против России должна измеряться и в американской, и в европейской валюте. Об этом сообщает AP.

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"Чтобы санкции были эффективными, они должны быть в долларе и евро", — сказал Вальц, который в декабре 2021 года вместе с другими американскими законодателями посетил Украину.

Вместе с коллегой конгрессменом-демократом Сетом Моултоном они призвали Германию занять более решительную позицию по "Северному потоку-2" на фоне вероятного нового вторжения России в Украину.

Новый трубопровод, по мнению конгрессменов, "дает Путину полный контроль над Западной Европой", что ограничит участие Германии в санкционной политике.

Однако политики подчеркивают, что в "Германии начинают понимать, насколько серьезна эта угроза и какие рычаги влияния Путин потенциально имеет на них и другие страны Западной Европы".

Александр Матвиенко
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