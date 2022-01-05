Санкции против России должны быть в долларе и евро – конгрессмен США

Конгрессмен-республиканец, член Палаты представителей США от Флориды Майкл Вальц считает, что эффективность санкций против России должна измеряться и в американской, и в европейской валюте. Об этом сообщает AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Чтобы санкции были эффективными, они должны быть в долларе и евро", — сказал Вальц, который в декабре 2021 года вместе с другими американскими законодателями посетил Украину.

Вместе с коллегой конгрессменом-демократом Сетом Моултоном они призвали Германию занять более решительную позицию по "Северному потоку-2" на фоне вероятного нового вторжения России в Украину.

Новый трубопровод, по мнению конгрессменов, "дает Путину полный контроль над Западной Европой", что ограничит участие Германии в санкционной политике.

Однако политики подчеркивают, что в "Германии начинают понимать, насколько серьезна эта угроза и какие рычаги влияния Путин потенциально имеет на них и другие страны Западной Европы".

В декабре 2021 года член Палаты представителей США Моултон заявил, что Путин недооценивает финансовые последствия санкций.

29 декабря вице-канцлер Германии Хабек заявил, что допускает возможность остановки проекта Северный поток–2.

3 января 2022 года конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил, что от вторжения России в Украину спасет комбинация из "мощных санкций" и перспективы приближения НАТО к российским границам.

На январь запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия – НАТО и ОБСЕ.

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.