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Конгрессмен о вторжении РФ в Украину: У Путина будут проблемы даже с покупкой газировки

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 17:52
Конгрессмен о вторжении РФ в Украину: У Путина будут проблемы даже с покупкой газировки - Фото
Сет Моултон (фото - ЕРА)

Если Россия решится вторгнуться в Украину, то потери для ее армии и экономики будут чрезмерно велики. Такое мнение высказал член Палаты представителей США Сет Моултон, пишет WSJ.

По словам политика, чтобы президент России Владимир Путин понял риски, "Вашингтону необходимо сделать три вещи".

"Во-первых, резко увеличить скорость закупок оружия для Украины, причем публично", – подчеркнул он.

Моултон убежден, что оружие нужно разместить в городах Украины, а противокорабельные ракеты должны защищать побережье Черного моря.

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"Во-вторых, организовать эффективные санкции. Они должны быть целенаправленными, мощными и заранее согласованными со стороны НАТО", – отметил он.

Конгрессмен считает, что Путин недооценивает финансовые последствия санкций. По его мнению, российскому лидеру "нужно знать, что у него будут проблемы с покупкой газировки через пять минут после вторжения".

"В-третьих, четко сообщите о серьезных последствиях вторжения – не только Путину, но и российскому народу", – акцентировал он.

Моултон добавил, что россияне должны знать правду, поскольку сейчас они находятся под влиянием пропаганды. Как отмечает политик, это заставит Путина "дважды подумать перед отправкой войск через границу".

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Яна Катасонова
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