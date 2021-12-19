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У Байдена есть четыре недели, чтобы предотвратить вторжение Путина в Украину – CNN

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2021, 19:39
У Байдена есть четыре недели, чтобы предотвратить вторжение Путина в Украину – CNN - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

У команды президента США Джо Байдена, которая отвечает за национальную безопасность, есть четыре недели на то, чтобы предотвратить вторжение России в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве США.

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Когда осенью разведывательное сообщество США впервые заметило признаки того, что Россия может готовить новое нападение на Украину, Байден приказал своей администрации действовать – очень быстро.

Опасаясь повторения ошибок, сделанных в 2014 году, когда США и Европа были застигнуты врасплох оккупацией Крыма Россией, Байден приказал своей команде нацбезопасности использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина, пока возможное вторжение оценивалось как планируемое через несколько месяцев.

"То, что мы делаем, четко просчитано, – сказал CNN высокопоставленный чиновник США. – Но сейчас у нас есть только около четырех недель, чтобы это осуществить".

Высокопоставленные официальные лица Байдена сейчас подчеркивают, что последствия возможной агрессии России выйдут за рамки всего, с чем столкнулась РФ после захвата украинских территорий в 2014 году.

"Санкции, которые мы ввели против России в 2014 году, были в основном направлены на то, чтобы сдержать среднесрочное и долгосрочное развитие конкретных российских государственных компаний, ограничив их доступ к рынкам капитала и технологиям США", – заявил представитель Белого дома.

Предлагаемые варианты санкций "будут ошеломляющими, немедленными и повлекут за собой значительные потери для российской экономики и ее финансовой системы".

Как отмечается, в 2014 году Байден, который был тогда вице-президентом в администрации Барака Обамы, предлагал ввести более жесткие меры против России и вооружить Украину, но Обама не решился на это.

Сейчас, по словам источников, знакомых с процессом, США и Украина гораздо более активно обмениваются разведданными о планах России, чем семь лет назад.

По мнению официальных лиц США, сейчас ситуация несколько противоположна событиям 2014 года: если раньше страны Запада недооценивали решительность России, то сейчас Путин недостаточно серьезно воспринимает предупреждения о последствиях возможного вторжения в Украину.

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Наталия Медведева
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