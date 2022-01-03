Конгрессмен США: Путин очень вероятно вторгнется в Украину, его остановят мощные санкции

Комбинация из "мощных санкций" и перспективы приближения НАТО к российским границам могут остановить Кремль от "очень вероятного" вторжения в Украину. Такое мнение в эфире Face the Nation выразил конгрессмен-демократ, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

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Отвечая на вопрос, что конкретно остановит президента РФ Владимира Путина от агрессии, Шифф сказал: "Потребуются огромные санкции против России, чтобы сдержать то, что кажется весьма вероятным повторным вторжением РФ в Украину. И я думаю, что наши союзники должны твердо придерживаться этого принципа. России нужно понять, что в этом мы едины".

Также он называет "мощным сдерживающим фактором" потенциальное приближение НАТО к России, если вторжение в Украину все же произойдет.

"Мы переместим больше активов НАТО ближе к России. Это будет иметь эффект, противоположный тому, которого пытается достичь Путин", – объясняет Шифф.

Конгрессмен опасается, что "Путин очень вероятно вторгнется", поэтому необходимы секторальные санкции и объяснение Кремлю, что войска Альянса будут стянуты на восточный фланг в случае агрессии РФ.

7 декабря Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После этого Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.

30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину. Путину предложили два подхода к развитию отношений США и России.

В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.

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Владислав Сердюк

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