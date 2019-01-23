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23.01.2019, 17:19

Сайт Вселенской патриархии внес ПЦУ в список автокефалий

Сайт Вселенской патриархии внес ПЦУ в список автокефалий - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

Православная церковь Украины стоит в списке "Новые патриархаты - автокефальные церкви"

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Православная церковь Украины заняла свое место в списке церквей на сайте Вселенской патриархии.

Изменения были внесены на соответствующей странице сайта Вселенской патриархии.

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Православная церковь Украины стоит последней, после Православной церкви Чехии и Словакии, в списке "Новые патриархаты - автокефальные церкви".

Сейчас переход по активной ссылке Church of Ukraine на сайте Вселенской патриархии ведет на пустую страницу, а со временем там будет размещена ссылка на официальный сайт ПЦУ.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Софийском соборе Епифаний был избран митрополитом Киевским и Всея Украины, первым главой Православной церкви Украины.

6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России. 

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Теги: пцу, вселенский патриархат
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