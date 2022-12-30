Сбивали, сбиваем и будем сбивать, до полной демилитаризации России – Резников

Министр обороны Алексей Резников, комментируя российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, заявил, что "террористическое государство демилитаризуется "по плану". Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов "Patriot". Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризуется "по плану", – написал Резников.

We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.

We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.

We protect our own land.

The terrorist state is being demilitarized "according to plan". pic.twitter.com/qs8Om2wawo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022

29 декабря Россия выпустила более 69 ракет по Украине, 54 сбила ПВО.

Над Киевом сбито 16 ракет. Обломки одной из них повредили частный дом и автомобиль в Дарницком районе, пострадали три человека.

В ночь на 30 декабря армия России атаковала Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136, но противовоздушная оборона отбила удар.

Читайте также: Зеленский: Возможно, Россия еще раз попытается погрузить Украину во тьму перед Новым годом





Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.