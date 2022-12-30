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Сбивали, сбиваем и будем сбивать, до полной демилитаризации России – Резников

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 14:33
Сбивали, сбиваем и будем сбивать, до полной демилитаризации России – Резников - Фото
Алексей Резников (фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников, комментируя российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, заявил, что "террористическое государство демилитаризуется "по плану". Об этом он написал в Twitter.

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"Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов "Patriot". Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризуется "по плану", – написал Резников. 

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Вадим Ребрина
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Алексей Резников пво ракетный удар Patriot
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