СБУ: Депутат Волынского облсовета переправил за границу 100 мужчин. Источник назвал имя

Подозреваемый (Фото: СБУ)

Правоохранители разоблачили действующего депутата Волынского областного совета в организации схемы для уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора. Источник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет об Александре Тыводаре.

В СБУ утверждают, что мужчина входил в состав преступной группы, которую возглавляла бывший заместитель главы Волынской областной военной администрации, ее задержали ранее.

Как установило расследование, депутат обеспечивал уклоняющихся от мобилизации поддельными документами. Согласно этим документам, указанные в них военнообязанные мужчины считались "волонтерами", которых Волынская ОВА направляла за границу за гуманитарной помощью.

За свои "услуги" они брали до $5000 с одного "клиента". По имеющимся данным, начиная с 2022 года, мужчина незаконно переправил за границу более 100 военнообязанных.

Депутату было предъявлено подозрение по статьям:

→ участие в преступном сообществе или преступной организации;

→ препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований;

→ незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Прокуратура уточнила, что в состав преступной группы, помимо депутата, входили помощники Хозяйственного суда Ровенской области, руководители благотворительных фондов и другие лица. Руководила преступной группой бывшая заместитель руководителя Волынской ОВА, уже находящаяся под стражей, и обвинительный акт в отношении нее находится на рассмотрении в суде.

3 июля проведены ряд обысков в Волынской и Хмельницкой областях по месту жительства и пребывания подозреваемого.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СПРАВКА Тыводар – депутат Волынского облсовета восьмого созыва и горисполкома Луцка. Уже несколько лет является заместителем председателя Волынской областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана. В августе 2017 года Тыводара на проспекте Победы в Луцке задержала СБУ. Это произошло в рамках производства по организованной группе, которая, прикрываясь одним из общественных формирований Волыни, осуществляла несанкционированное прослушивание и съемку. На местных выборах 25 октября 2020 года баллотировался в депутаты Волынского облсовета от политической партии "За будущее" (54-й номер в едином списке, второй номер в списке партии в территориальном избирательном округе №2). По результатам волеизъявления получил 486 голосов. Получил депутатский мандат только по очереди благодаря тому, что от него отказался другой кандидат Андрей Разумовский. Член постоянной комиссии по вопросам депутатской деятельности, местного самоуправления, защиты прав человека, законности, борьбы с преступностью и коррупцией.