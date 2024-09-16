СБУ: Двое 16-летних подростков по заказу России жгли авто военных в Киеве и Краматорске

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали двух 16-летних подростков, которые, по версии следствия, по заказу россиян поджигали автомобили Сил обороны в Киеве и Донецкой области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Им объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным СБУ, сначала они находили потенциальные цели и согласовывали их со своими российскими кураторами. Затем прибывали на места парковки военных авто и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.

Для "отчета" перед оккупантами подростки снимали возгорание на камеры своих телефонов в надежде на "легкий заработок". Впрочем, ни один из них так и не получил денег.

Так, в Киеве задержан 16-летний юноша, приехавший из Черкасской области, чтобы осуществить серию поджогов военных авто в столице. Для "тестовой" задачи он должен был сжечь внедорожник, который волонтеры приобрели для одной из воюющих на восточном фронте боевых бригад.

Полиция Киева уточнила, что студент колледжа согласился выполнить заказ российских кураторов за $1000. Своей целью он выбрал автомобиль Kia, который приобрели журналисты интернет-издания, и планировали в ближайшее время передать ВСУ.

В Донецкой области задержан 16-летний житель Краматорска, который также хотел "заработать" на поджогах авто Сил обороны. Сразу после первой попытки уничтожить внедорожник украинского военного, СБУ задержала юношу и изъяла у него средства поджога.

Фото: СБУ

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

30 июля в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военных и волонтеров.

8 августа СБУ сообщила, что задержала 16-летнего киевлянина, который по заказу российских спецслужб готовил серию поджогов машин военнослужащих в столице.

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