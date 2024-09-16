СБУ: Двоє 16-річних підлітків на замовлення Росії палили авто військових у Києві й Краматорську

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які, за версією слідства, на замовлення росіян палили автомобілі Сил оборони у Києві та в Донецькій області. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Їм оголошено про підозру в перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань в особливий період. Їм загрожує до восьми років тюрми.

За даними СБУ, спочатку вони знаходили потенційні цілі та погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Потім прибували на місця паркування військових авто та підпалювали їх за допомогою бензину й легкозаймистих сумішей.

Для "звіту" перед окупантами підлітки знімали загоряння на камери своїх телефонів, сподіваючись на "легкий заробіток". Утім, жоден із них коштів так і не отримав.

Так, у Києві затримано 16-річного юнака, який приїхав із Черкаської області, щоб здійснити серію підпалів військових авто у столиці. Для "тестового" завдання він мав спалити позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад, що воює на східному фронті.

Поліція Києва уточнила, що студент коледжу погодився виконати замовлення російських кураторів за $1000. Своєю ціллю він обрав автівку Kia, яку придбали журналісти інтернет-видання, та планували найближчим часом передати ЗСУ.

У Донецькій області затримали 16-річного мешканця Краматорська, який також хотів "заробити" на підпалах авто Сил оборони. Одразу після першої спроби знищити позашляховик українського військового, СБУ затримала юнака і вилучила у нього засоби підпалу.

Фото: СБУ

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

30 липня у Київській області затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три авто військових і волонтерів.

8 серпня СБУ повідомила, що затримала 16-річного киянина, який на замовлення російських спецслужб готував серію підпалів машин військовослужбовців у столиці.

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