ОГП: У Києві затримали чоловіка, який погодився за $6000 підпалити два авто поліції – фото

Втім, чоловіку нічого не заплатили за виконану "роботу"

Підозрюваний (Фото: Київська міська прокуратура)

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який, за версією слідства, підпалив два автомобілі поліції. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Киянину повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Йому загрожує до 10 років тюрми.

За даними слідства, киянин через месенджер Telegram отримав пропозицію за $6000 спалити автомобілі поліції. Для цього він орендував квартиру подобово неподалік райвідділу поліції у Дарницькому районі та замовив у будівельному гіпермаркеті онлайн-доставлення запалювальної рідини.

У ніч проти 26 серпня підозрюваний пішов на паркувальний майданчик, де стояли автомобілі поліції, та чекав моменту, коли нікого не буде поруч. Згодом він облив машини запалювальною рідиною та підпалив.

Чоловік зняв результат виконаного "завдання" на відео та надіслав замовнику. Надалі він з орендованої квартири переїхав до хостела та чекав, поки замовник підпалу перерахує йому на картку обіцяні гроші. Втім, йому так нічого й не заплатили.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

30 липня у Київській області затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три авто військових і волонтерів.

8 серпня СБУ повідомила, що затримала 16-річного киянина, який на замовлення російських спецслужб готував серію підпалів машин військовослужбовців у столиці.

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