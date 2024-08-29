ОГП: В Киеве задержан мужчина, который согласился за $6000 поджечь два авто полиции – фото

Впрочем, мужчине ничего не заплатили за проделанную "работу"

Подозреваемый (Фото: Киевская городская прокуратура)

В столице правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, поджег два автомобиля полиции. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Киевлянину объявлено о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным следствия, киевлянин через мессенджер Telegram получил предложение за $6000 сжечь автомобили полиции. Для этого он арендовал квартиру посуточно недалеко от райотдела полиции в Дарницком районе и заказал в строительном гипермаркете онлайн-доставку зажигательной жидкости.

В ночь на 26 августа подозреваемый пошел на парковку, где стояли автомобили полиции, и ждал момента, когда никого не будет рядом. Впоследствии он облил машины зажигательной жидкостью и поджег.

Мужчина снял результат выполненного "задания" на видео и отправил заказчику. В дальнейшем он из арендованной квартиры переехал в хостел и ждал, пока заказчик поджога перечислит ему на карточку обещанные деньги. Впрочем, ему так ничего и не заплатили.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

30 июля в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военных и волонтеров.

8 августа СБУ сообщила, что задержала 16-летнего киевлянина, который по заказу российских спецслужб готовил серию поджогов машин военнослужащих в столице.

Читайте также: Сжег 10 авто военных. В Киеве серийного поджигателя приговорили к восьми годам тюрьмы – фото