СБУ готовит новые операции против российской ПВО, Зеленский дал согласие
Президент Володимир Зеленський утвердил новые операции Службы безопасности Украины, о подготовке которых ему доложил глава СБУ Василь Малюк. Об этом заявил Зеленский написал в Telegram.
Как сообщил президент, во время встречи с Малюком обсуждался "военный компонент, специальные операции и дальнобойные действия бойцов СБУ".
"Благодарю за меткость", – написал он.
Зеленский отметил, что детали доклада и планы СБУ не будут обнародованы публично, но "враг чувствует последствия наших действий".
Президент отдельно остановился на результатах операций Службы, направленных на уничтожение российских систем противовоздушной обороны.
"Отдельного внимания заслуживают результаты СБУ по уничтожению российских систем ПВО за первое полугодие. Это существенно помогает нашим дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и российской военной экономики. Я согласовал некоторые операции", – написал он.
- В ночь на 2 августа беспилотники СБУ обстреляли аэродром хранение "Шахедов" в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России.
- 4 августа беспилотники СБУ были поражены пять российских истребителей на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму один самолет был полностью уничтожен.
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