СБУ готує нові операції проти російської ППО, Зеленський погодив

Володимир Зеленський та Василь Малюк (Фото: Telegram президента)

Президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України, про підготовку яких йому доповів глава СБУ Василь Малюк. Про це Зеленський написав у Telegram.

Як повідомив президент, під час зустрічі із Малюком обговорювався "військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів СБУ".

"Вдячний за влучність", – написав він.

Зеленський зазначив, що деталі доповіді та планів СБУ не будуть оголошені публічно, але "ворог відчуває наслідки наших дій.

Окремо президент зупинився на результатах операцій Служби, спрямованих на знищення російських систем протиповітряної оборони.

"Заслуговують на окрему увагу результати СБУ в знищенні російських систем ППО за перше півріччя. Це суттєво допомагає нашим далекобійним ударам по обʼєктах російської військової машини та російської воєнної економіки. Погодив деякі операції", – написав він.