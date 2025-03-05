СБУ: Харьковская МСЭК выдала почти полтысячи фиктивных справок об инвалидности

Купить "инвалидность" можно было за $2000-$5000

Иллюстративное фото: freepik

Отменены 470 фейковых справок об инвалидности, которые "наштамповали" чиновники харьковской медико-социальной экспертной комиссии. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Правоохранители разоблачили "схему для уклонистов" еще в октябре 2024 года. Тогда о подозрении было объявлено 13 участникам, среди которых председатель Харьковской областной МСЭК и врачи местных медучреждений.

По данным следствия, фейковая справка об инвалидности стоила от $2000 до $5000. По ней военнообязанные мужчины планировали оформить "бронь" и регулярно получать государственные соцвыплаты.

Кроме отмены поддельных справок, СБУ вместе с Пенсионным фондом остановила выплату незаконно назначенных пенсий. Благодаря этому удалось предотвратить ежемесячные убытки для государства на 2,4 млн грн.

На основании новых собранных доказательств главе МСЭК и семи его сообщникам было объявлено о новом подозрении по нескольким статьям. В частности, речь идет о создании и руководстве должностным лицом преступной организации, препятствовании деятельности ВСУ, содействии незаконной переправке за границу и внесении в официальные документы ложных сведений.

Все фигуранты дела находятся под стражей. Также решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантам, отметили в СБУ.