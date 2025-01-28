Начальницу МСЭК Хмельницка Крупу уволят в марте, но зарплату не платят с октября

О предстоящем увольнении чиновницу предупредили по почте

Татьяна Крупа (Фото: Ґрати)

Подозреваемую в незаконном обогащении Татьяну Крупу весной уволят с должности главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии, с октября она не получает зарплату. Об этом сообщили в МСЭК в ответе Суспильному.

По данным комиссии, Крупу уволят с должности 18 марта 2025 года из-за ликвидации Хмельницкой областной МСЭК.

О предстоящем увольнении чиновницу предупредили по почте.

В ведомстве отметили, что Крупа фактически отсутствует на рабочем месте и не исполняет должностные обязанности в связи с нахождением под стражей.

Заработная плата Крупы составляет 35 290 грн, но ее перестали начислять с 5 октября 2024 года, отметили в МСЭК.