Начальницу МСЭК Хмельницка Крупу уволят в марте, но зарплату не платят с октября
Подозреваемую в незаконном обогащении Татьяну Крупу весной уволят с должности главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии, с октября она не получает зарплату. Об этом сообщили в МСЭК в ответе Суспильному.
По данным комиссии, Крупу уволят с должности 18 марта 2025 года из-за ликвидации Хмельницкой областной МСЭК.
О предстоящем увольнении чиновницу предупредили по почте.
В ведомстве отметили, что Крупа фактически отсутствует на рабочем месте и не исполняет должностные обязанности в связи с нахождением под стражей.
Заработная плата Крупы составляет 35 290 грн, но ее перестали начислять с 5 октября 2024 года, отметили в МСЭК.
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- 3 и 4 октября состоялись обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- 24 января Крупе продлили срок содержания под стражей, однако суд уменьшил размер залога до 260 млн грн.