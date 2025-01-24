Главного врача Хмельницкой МСЭК оставили под стражей, но опять уменьшили сумму залога
Главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе продлили срок содержания под стражей. Однако суд снизил размер залога до 260 млн грн, сообщил Высший антикоррупционный суд.
Отмечается, что суд 23 января частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро. Крупе продлили пребывание под стражей на 60 суток до 23 марта 2025 года включительно.
Однако было принято решение снова уменьшить размер залога. В начале следствия сумма залога составляла 500 млн грн, затем была уменьшена до 300 млн грн и 280 млн грн, а теперь – до 260 млн грн.
Если Крупа внесет необходимую сумму, то получит право выйти из СИЗО. Но на нее наложат определенные обязательства:
→ прибывать по каждому требованию к правоохранителям;
→ не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда, а также уведомлять их об изменении своего места жительства;
→ воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
→ сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.
- 3 и 4 октября состоялись обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- 7 октября в Киеве избрали меру пресечения для Крупы – содержание под стражей с альтернативой залога в 500 млн грн (около $12,1 млн).
- 5 декабря суд оставил в силе арест имущества Татьяны Крупы.