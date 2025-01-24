Головну лікарку Хмельницької МСЕК залишили під вартою, але знову зменшили суму застави
Очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі продовжили строк тримання під вартою. Однак суд зменшив розмір застави до 260 млн грн, повідомив Вищий антикорупційний суд.
Зазначається, що суд 23 січня частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро. Крупі продовжили перебування під вартою на 60 діб до 23 березня 2025 року включно.
Однак було ухвалено рішення знову зменшити розмір застави. На початку слідства сума застави становила 500 млн грн, потім була зменшена до 300 млн грн та 280 млн грн, а тепер – до 260 млн.
У разі, якщо Крупа внесе необхідну суму, отримає право вийти із СІЗО. Але на неї накладуть певні зобов'язання:
→ прибувати за кожною вимогою до правоохоронців;
→ не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також повідомляти їх про зміну свого місця проживання;
→ утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
→ здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України.
- 3 та 4 жовтня відбулися обшуки в оселі очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами й фіктивними діагнозами.
- Уже 5 жовтня голова МСЕК була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. У разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна. Хмельницька облорганізація Слуги народу заявила, що ініціює відкликання чиновниці з депутатської посади.
- 7 жовтня у Києві обрали запобіжний захід для Крупи – тримання під вартою з альтернативою застави у 500 млн грн (близько $12,1 млн).
- 5 грудня суд залишив у силі арешт майна Тетяни Крупи.