Начальницю МСЕК Хмельницька Крупу звільнять у березні, але зарплату не платять із жовтня

Тетяна Крупа (Фото: Ґрати)

Підозрювану у незаконному збагаченні Тетяну Крупу навесні звільнять із посади очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії, з жовтня вона не отримує зарплату. Про це повідомили у МСЕК у відповіді Суспільному.

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За даними комісії, Крупу звільнять із посади 18 березня 2025 року через ліквідацію Хмельницької обласної МСЕК.

Про майбутнє звільнення чиновницю попередили поштою.

У відомстві зауважили, що Крупа фактично відсутня на робочому місці та не виконує посадові обов'язки у звʼязку з перебуванням під вартою.

Заробітна плата Крупи становить 35 290 грн, але її припинили нараховувати з 5 жовтня 2024 року, зауважили в МСЕК.