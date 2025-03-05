СБУ: Харківська МСЕК видала майже пів тисячі фіктивних довідок про інвалідність

Купити "інвалідність" можна було за $2000-$5000

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Скасовано 470 фейкових довідок про інвалідність, які "наштампували" посадовці харківської медико-соціальної експертної комісії. Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці викрили "схему для ухилянтів" ще у жовтні 2024 року. Тоді про підозру було оголошено 13 учасникам, серед яких голова Харківської обласної МСЕК та лікарі місцевих медзакладів.

За даними слідства, фейкова довідка про інвалідність коштувала від $2000 до $5000. За нею військовозобов'язані чоловіки планували оформити "бронь" та регулярно отримувати державні соцвиплати.

Окрім скасування фейкових довідок, СБУ разом із Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій. Завдяки цьому вдалося запобігти щомісячним збиткам для держави на 2,4 млн грн.

На підставі нових зібраних доказів очільнику МСЕК та сімом його спільникам було оголошено про нову підозру за кількома статтями. Зокрема, йдеться про створення та керівництво службовою особою злочинної організації, перешкоджання діяльності ЗСУ, сприяння незаконному переправленню за кордон та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей.

Усі фігуранти справи наразі перебувають під вартою. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам, зазначили у СБУ.

28 січня стало відомо, що начальницю МСЕК Хмельницька Крупу звільнять у березні, але зарплату не платять із жовтня.

18 лютого в Україні скасували 281 рішення МСЕК щодо посадовців.