В Україні скасували 281 рішення МСЕК щодо посадовців
В Україні скасовано 281 рішення Медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності посадовцям. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
МОЗ разом з правоохоронцями перевіряє рішення МСЕК щодо чиновників – загалом перевіряють 2636 справ посадових осіб з більш ніж 70 державних органів.
За даними міністра:
→ фахівці опрацювали 1359 справ посадовців;
→ скасовано 281 рішення МСЕК;
→ у 232 випадках змінено групу інвалідності або строк рішення;
→ майже 500 осіб викликано на огляд.
"Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується, щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають", – розповів Ляшко.
Перегляд цих справ проводять експерти Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі.
- У жовтні 2024 року, на тлі скандалу з викриттям посадовців МСЕК, президент Зеленський провів засідання РНБО – було ухвалено рішення, яке ліквідувало такі комісії з 31 грудня 2024 року.
- Замість МСЕК в Україні почали діяти експертні команди, що оцінюють повсякденне функціонування особи.