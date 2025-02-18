В Україні скасували 281 рішення МСЕК щодо посадовців

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В Україні скасовано 281 рішення Медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності посадовцям. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

МОЗ разом з правоохоронцями перевіряє рішення МСЕК щодо чиновників – загалом перевіряють 2636 справ посадових осіб з більш ніж 70 державних органів.

За даними міністра:

→ фахівці опрацювали 1359 справ посадовців;

→ скасовано 281 рішення МСЕК;

→ у 232 випадках змінено групу інвалідності або строк рішення;

→ майже 500 осіб викликано на огляд.

"Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується, щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають", – розповів Ляшко.

Перегляд цих справ проводять експерти Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі.