В Украине отменили 281 решение МСЭК в отношении должностных лиц
В Украине отменено 281 решение Медико-социальных комиссий об установлении инвалидности должностным лицам. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Минздрав вместе с правоохранителями проверяет решение МСЭК в отношении чиновников – всего проверяют 2636 дел должностных лиц из более 70 государственных органов.
По данным министра:
→ специалисты обработали 1359 дел должностных лиц;
→ отменено 281 решение МСЭК;
→ в 232 случаях изменена группа инвалидности или срок решения;
→ почти 500 человек вызваны на осмотр.
"Перечень лиц, дела которых нужно пересмотреть, постоянно увеличивается, как только поступают дополнительные данные от правоохранителей. Проверки продолжаются", – рассказал Ляшко.
Пересмотр этих дел проводится экспертами Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности в Днепре.
- В октябре 2024 года, на фоне скандала с разоблачением чиновников МСЭК, президент Зеленский провел заседание СНБО – было принято решение, ликвидировавшее такие комиссии с 31 декабря 2024 года.
- Вместо МСЭК в Украине начали действовать экспертные команды, оценивающие повседневное функционирование личности.