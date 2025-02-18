В Украине отменили 281 решение МСЭК в отношении должностных лиц

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В Украине отменено 281 решение Медико-социальных комиссий об установлении инвалидности должностным лицам. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Минздрав вместе с правоохранителями проверяет решение МСЭК в отношении чиновников – всего проверяют 2636 дел должностных лиц из более 70 государственных органов.

По данным министра:

→ специалисты обработали 1359 дел должностных лиц;

→ отменено 281 решение МСЭК;

→ в 232 случаях изменена группа инвалидности или срок решения;

→ почти 500 человек вызваны на осмотр.

"Перечень лиц, дела которых нужно пересмотреть, постоянно увеличивается, как только поступают дополнительные данные от правоохранителей. Проверки продолжаются", – рассказал Ляшко.

Пересмотр этих дел проводится экспертами Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности в Днепре.