СБУ о гибридной войне в инфопространстве: "Паника играет на пользу только врагам"
Украинское инфопространство столкнулось с "нагнетанием паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей" – это очередная волна гибридной войны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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"СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора", – сказано в сообщении.
В спецслужбе подчеркивают, что мотивы гибридной войны – посеять тревогу, подорвать веру граждан в безопасность и единство государства.
По данным СБУ, они активно противодействуют информатакам – через решения СНБО, нейтрализацию кибератак, ликвидацию ботоферм, разоблачение агентов иностранных спецслужб, предотвращение диверсий и терактов.
В спецслужбе призвали "мыслить критично и проверять любую информацию, руководствоваться данными официальных источников". В СБУ напомнили, что "паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине".
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