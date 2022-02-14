СБУ о гибридной войне в инфопространстве: "Паника играет на пользу только врагам"

Украинское инфопространство столкнулось с "нагнетанием паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей" – это очередная волна гибридной войны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора", – сказано в сообщении.

В спецслужбе подчеркивают, что мотивы гибридной войны – посеять тревогу, подорвать веру граждан в безопасность и единство государства.

По данным СБУ, они активно противодействуют информатакам – через решения СНБО, нейтрализацию кибератак, ликвидацию ботоферм, разоблачение агентов иностранных спецслужб, предотвращение диверсий и терактов.

В спецслужбе призвали "мыслить критично и проверять любую информацию, руководствоваться данными официальных источников". В СБУ напомнили, что "паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине".

14 января 2022 года СБУ в комментарии LIGA.net констатировала, что в последнее время фиксирует увеличение количества ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры.

констатировала, что в последнее время фиксирует увеличение количества ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. Спецслужбы России усиливают давление на Украину, используя псевдоминирование объектов инфраструктуры – это один из элементов гибридной войны. Об этом сообщили в СБУ.

30 января в Киеве правоохранители взяли группу лиц, которые, как считают в МВД, за деньги должны были устроить массовые беспорядки в столице и в нескольких областях.

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Яна Катасонова

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