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СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую уклонистам уехать в Россию – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 13:27
СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую уклонистам уехать в Россию – фото - Фото
Фото: СБУ

СБУ сообщает, что в нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, организовавшая нелегальные "трафики" для потенциальных призывников на Южный Кавказ или в страны Евросоюза через территорию РФ.

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"Цена вопроса", по данным СБУ, составляла от $2500 до $8000 с клиента. За эти деньги злоумышленники обещали вывезти уклонистов во временно оккупированный Крым через Запорожскую область, а затем по Крымскому мосту в РФ.

Для этого злоумышленники установили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ РФ, сообщили в ведомстве. Именно он за деньги должен был обеспечивать беспрепятственное пересечение уклонистами российской границы.

Для коммуникации с представителем вражеской спецслужбы использовали анонимные мессенджеры.

СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую уклонистам уехать в Россию – фото

По данным следствия, еще один маршрут, предлагаемый фигурантами, пролегал через приграничные районы Сумской области. Для незаконной переправки призывников планировали использовать обходные пути вне контрольно-пропускных пунктов.

СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую уклонистам уехать в Россию – фото

Еще один канал нелегальной миграции проходил через западные регионы Украины. Чтобы его реализовать, злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию в ЕС, отметили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задокументировали факт преступных действий, в том числе передачу злоумышленникам денег за скрытый вывоз в Евросоюз двух уклонистов.

Проведено более 20 обысков по местам нахождения участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях. Выявлены вещественные доказательства преступной деятельности, в частности мобильные телефоны, которые использовали в общении с врагом.

СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую уклонистам уехать в Россию – фото

Шестерым участникам преступной группировки сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина
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