СБУ: Подполковник запаса работал на генерала ФСБ и шпионил за военными на Сумщине

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала подполковника запаса Сил обороны, который, по версии следствия, шпионил для оккупантов и пытался создать агентурную сеть в Сумской области по заказу генерала Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители сообщили, что сорвали попытку россиян создать агентурную сеть вблизи линии фронта в Сумской области – по результатам спецоперации задержан "глубоко законспирированный" агент ФСБ, который шпионил рядом с передовой и собирал собственную группу информаторов.

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Задержанный – экс-военнослужащий, подполковник запаса одной из составляющих Сил обороны, который был уволен со службы на законных основаниях в 2023 году и впоследствии пошел на сотрудничество с оккупантами, отмечает СБУ.

Учитывая воинское звание и боевой опыт фигуранта, его вербовал один из руководителей пограничного управления ФСБ, а за успешно проведенную операцию последний получил генеральское звание, рассказали в спецслужбе.

По ее данным, задержанный был в составе агентурной сети ФСБ, которая была нейтрализована в апреле 2025-го в Сумской области: тогда сотрудники СБУ задержали российского гражданина и его сообщника, которые собирали разведывательные данные для прорыва диверсантов в Шосткинский район.

В то же время подполковник действовал отдельно от других агентов и собирал информацию о местах расположения Сил обороны, которые воюют на фронте – для этого он "втемную" использовал знакомых среди украинских защитников, с которыми дружил после увольнения в запас, объясняет СБУ.

"Также он параллельно помогал куратору создавать новую агентурную сеть на границе Сумской области из действующих и бывших военных. Задачей агента было выявить "единомышленников" среди своих знакомых. Дальнейшую вербовку "кандидатов" должны были осуществлять российские спецслужбисты. В случае успешных "собеседований", фигурант должен был переправлять кандидатов для инструктажа в РФ", – добавляют правоохранители.

Они отмечают, что подполковник был задержан на этапе подбора нового участника для российской ячейки, а также у подозреваемого изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Фигуранту сообщили о подозрении по статьям о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и незаконной переправке лиц через государственную границу. Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.